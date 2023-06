Ja w ogóle zakładam, że jak ktoś jest prawdziwym uchodźcą, to bierze co dają, bo jego najważniejsze zmartwienie to przeżyć, dostać coś do jedzenia, ciuch na dupę i jakikolwiek kąt do spania. W momencie, w którym tacy ludzie zaczynają sobie wić gniazdka, puszczać syna do technikum jak ta pani z artykułu, iść do roboty, to stają się imigrantami jak wszyscy inni i zamiast gwiazdorzyć powinni sami się zacząć utrzymywać.