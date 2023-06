Też mi nowość, już na początku pandemi było mówione, że do 2030 będziemy mieli blackouty... wszyscy się śmiali, że szury, a teraz macie oficjalne wieści, i nikt nie kojarzy faktów że była o tym mowa....



Skoro była o tym mowa już 3 lata temu, to może to nie jest jednak taki przypadek?