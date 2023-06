Zabronić ryzykowania z własnej woli życiem i zdrowiem! A najlepiej karać za to więzieniem! Zabronić wszystkiego niebezpiecznego - jak umiera podatnik, to państwo płacze. Podatnik ma pracować i płacić podatki, a nie robić szalone rzeczy. Ryzyko to zło, nie wolno go podejmować. Nigdy nie polecimy na Marsa...



No kurde, wiedzieli na co się piszą, nie widzę problemu jak zginą - przynajmniej z przytupem. Szacun za odwagę.