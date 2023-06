Przyszła kura do wielkiego bossa mafii, Dona Corleone i mówi:

- Chcę do mafii.

A Don jej na to:

- Nie ma żadnej mafii.

To poszła kura do doradcy Dona, Consiliera Pietro i mówi:

- Chce do mafii.

A ten jej na to:

- Nie ma żadnej mafii.

Wtedy poszła kura do kapitana mafii, Długiego Joego i mówi:

- Chcę do mafii.

A Długi Joe na to:

- Nie ma żadnej mafii.