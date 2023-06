Jeśli nie wprowadzimy żadnych zmian, jeśli nie powstaną zachęty do dłuższej aktywności na rynku pracy lub reformy regulujące gospodarkę, to do 2050 roku dług Polski – według symulacji OECD – ma wzrosnąć do 140 proc. PKB. To jest ogromne wyzwanie.

Na koniec III kwartału 2022 r. zadłużenie funduszu covidowego sięgało 144 mld zł — podało Ministerstwo Finansów. W połączeniu z PFR oraz Krajowym Funduszem Drogowym jest to już ponad 280 mld zł Pokaż całość