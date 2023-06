Mireczki dorgie powoli spokojnie bo jak zwykle już wydany wyrok.... narazie wygląda mi to tak że koleś se zrobił zdjęcia wrzucił na FB że to napewno podkłądy kolejowe i że to napewno rakotwórcze.... ale tak naprawde nie wiadomo co to.... i o ile owszem jest to temat żęby się tym zainteresować i to zbadać i POTWIERDZIĆ że to napewno to a nie już odrazu wyroki wydawać... Zgłaszajcie to jak najbardziej ale z Pokaż całość