Ojej, coś nowego i niezwykłego. Od lat twierdzę, że PiS i PO są jednym, styropianowym ujem robieni, a pożarli się o władzę. Jedni ściągaliby oficjalnie, drudzy robią to skrycie. Jak to ktoś, kiedyś pięknie ujął:

Czym się różni PiS od PO? Tym, że peowiec jedną ręką cię obejmuje i uśmiechając się do ciebie wbija ci w bok szpikulec do lodu, a pisowiec się nie pedroli. Bierze pałę i wali prosto w łeb. Pokaż całość