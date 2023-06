Po co zwierać śrubokrętem nóżki układu jak na płycie głównej jest do tego wyprowadzona specjalna zworka.

Zdecydowanie łatwiej przestawić zworkę i niczego się przy tym nie uszkodzi.



I to nie jest żaden atak, to jest celowa funkcja do resetowania zapomnianego hasła, masz fizyczny dostęp do urządzenia to hasło nie ma sensu.

Hasło chroni jedynie przed dostępem z zewnątrz.