Przecież z tego poradnika muszą nasi politycy korzystać. Premier w szczególności papla dużo i niezrozumiale, nigdy nie odpowiada na pytania. Posłowie tworzą tysiące stron aktów prawnych, wprowadzając chaos i ogrom niepotrzebnej nikomu pracy papierkowej. Do tego skłócają, szczują, udają idiotów i innych traktują jak idiotów, a poziom kultury w sejmie woła o pomstę do nieba. To nie może być przypadek.