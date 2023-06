W imię równouprawnienia osób trans mężczyzn uważających się za kobiety w niektórych krajach przenoszono do żeńskich zakładów karnych i dochodziło tam do gwałtów. Nie jestem w stanie zaakceptować sytuacji, gdy zaburzeni mężczyźni nadużywają rzekomej tolerancji, aby krzywdzić kobiety. Dlatego nie zgadzam się, aby takie osoby miały dostęp do żeńskich szatni czy toalet.

Pokaż całość

To w jaki sposób będzie to sprawdzane? W jaki sposób będzie decydowane kto może wejść do kibla, a kto nie