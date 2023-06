To, że prawo w tym kraju jest różne dla poszczególnych ludzi nie ulega wątpliwości. Natomiast mam taką rozkminę (oczywiście nikomu nie życzę niczego złego): co by było, gdyby dziecko prezesa spółki państwowej X rozjechało dziecko prezesa spółki państwowej Y to na czyją korzyść były wyrok? Zakładamy oczywiście nieograniczony budżet z obu stron.