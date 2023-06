Ja jestem ciekaw co to właściwie za urazy.

Bo piszą o urazach na pośladkach a znając zamiłowanie współczesnej prasy do krzykliwych nagłówków to dziewczynka mogła równie dobrze dostać klapa w typek za to że była niegrzeczna.



I nie twierdzę że nawet takie bicie dzieci jest ok. Ale jednak większą krzywdę zrobią temu dziecku jak wsadzą jej ojca do pierdla niż ta która jej się stała w wyniku tego bicia.