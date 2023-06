Przez lata słuchałem płaczu i zgrzytania zębów prawicy że politycy nigdy nie rozliczają poprzedniego rządu. Że działa "my nie tykamy waszych, wy nie tykacie naszych". "Przeklety magdalenkowy układ"



A teraz gdy w Murrica' jednak się rozliczają to słyszę płacz i zgrzytanie zębów prawicy że zły Joe Biden jednak rozlicza.



To męska decyzja: albo ten nasz polsku układ wam się podoba, albo nie podoba.



Ja tego problemu nie mam bo jestem zwolennikiem równości Pokaż całość