Na co wydalibyście 250 tysięcy złotych?

Powiedz mi po co jest te jajo? Właśnie, po co? Otóż to. Nikt nie wie po co i nie musisz się obawiać, że ktoś zapyta. Wiesz co robi te jajo? Ono odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa To jest Jajo na skalę naszych możliwości. Ty wiesz co my robimy tym jajem? My otwieramy oczy niedowiarkom