Jeżeli się zastanawiacie, czemu we Francji mieli dość kościoła i bardzo sprawnie doprowadzili podczas rewolucji do jego odpolitycznienia, to tutaj macie przykład czemu to wcale nie było źle i czemu należałoby dokładnie to samo dawno temu zrobić w Polsce (chciał tego np nasz narodowy patriota i polityk nr 1 Kościuszko).