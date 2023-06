Jak czasami słucham znajomych z pracy co są w we wszelkiej maści kołach typu Polski Związek Wędkarzy, Polski Związek Pszczelarzy, Polski Związek Hodowców Gołębi, Polski Związek Hodowców Jeleniowatych i oczywiście koło łowieckie przy Polskim Związku Łowieckim. To mam wrażenie że oni to w pracy odpoczywają, a hobbystycznie walczą o przetrwanie.