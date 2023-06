Biden pod presją kongresmenów. Nowa broń dla Ukrainy?

Komisja Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów USA, ogłosiła wprowadzenie rezolucji wzywającej administrację Białego Domu do pilnego przekazania Ukrainie pocisków dalekiego zasięgu ATACMS. Kijów apeluje o tę broń od dłuższego czasu. Wśród Republikanów i Demokratów panuje zgoda co do tego, że...