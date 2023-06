Swoją decyzję uzasadniał wątpliwościami i krytycznymi głosami, które w ostatnich dniach pojawiły się w debacie publicznej.

Pierwsza z proponowanych zmian dotyczy składu komisji. W komisji ws. badania rosyjskich wpływów

Pokaż całość

Andrzej, znów się popisałeś...Czyli, za przeproszeniem wcześniej to było "#!$%@? z opinią publiczną, z Senatem, komisjami, ekspertami konstytucjonalistami itd. Podpisałem bo prezes kazał". A teraz to niby wątpliwości?Historia już cię zapamięta jak tego co zgwałcił Konstytucję zamiast jej bronić.Poprawki Dudy: