Ale wy myślicie że propaganda jest tylko w TV a w internecie jej nie ma, nie ma ogłupiania prze Tiktoka, FB czy wykop, przecież tu już dawno umarła jakakolwiek dyskusja, jedyne do czego się ten portal zaczyna sprowadzać to do zwoływania się do wpisów prze grupki, na tiktoku, Youtube, wyświetlenia się kupuje tak jak czas antenowy w TV, to jest taka samo propaganda tylko szyta dla kolejnych pokoleń, a idioci przekrzykują się Pokaż całość