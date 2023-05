Aleksander Kwaśniewski: To wielka plama na wizerunku prezydenta

Plan typowo rosyjski:

ZjePy tracą władzę, i to co raz mocniej widać. Trzeba szybko coś wymyślić, żeby to zatrzymać. Ale co?

- Hej , Władimir, nasz sposnsorze - co radzisz?

To proste - odpowiada Władimir - zróbcie ciężką zadymę polityczną. Jakąś ustawę, która wkurzy ludzi do białości. Żeby ta wasza żałosna opozycja nawet stanęła w jednym szeregu. Niech wyjdą na ulicę w jakiś symboliczny dzień...

- 4 czerwca?

- tak, 4 czerwca Pokaż całość