USA: Pracownicy sklepu zwolnieni za wezwanie policji podczas kradzieży

Co za bzdura, taki system działa nie dlatego że czarny, tylko dlatego że to się opłaca, towar ubezpieczony, więc kasę zwrócą, z punktu widzenia firmy to zysk taki sam jak sprzedaż, a jak pracownik by zaczął walczyć, ktoś by zginął, albo został inwalidą w czasie pracy, płać potem takiemu, a w TV jeszcze będą trąbić jaki to twój sklep niebezpieczny, same straty