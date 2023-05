Niemcy mają wielki problem z kradzieżami.

Dodam tylko, że w 2003 roku byłem na wymianie licealnej w Niemczech. Rzecz się działa w małej miejscowości, 15k mieszkańców. Jak pojechaliśmy do parku na piwo z moim gospodarzem to po wypiciu kilku stwierdził on, że lepiej nie prowadzić roweru tylko wrócić na piechotę. Rowery na następny dzień stały w tym samym miejscu. Podejrzewam, że dzisiaj to by było nie do pomyślenia.



Z drugiej strony, jedna moja koleżanka trafiła do rodziny która Pokaż całość