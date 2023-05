Jak masz nagranie to dzwonisz na policję że chyba pijany jedzie bo od pasa do pasa i że hamuje i przyśpiesza i jedziesz za nim meldując gdzie jest aktualnie. Jak go zawiną to się zatrzymujesz i pokazujesz nagranie. Gamoń dostaje spory mandat a ty masz satysfakcję z oglądania jak bardzo jest #!$%@?.