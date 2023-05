fakty.analizy.info co Wy wykopujecie? Jak doszło do złamania przepisów to trzeba to zgłaszać i kręcić aferę we wszystkich mediach.

Taką stronkę mogę też sobie założyć i napisać, że z Ukrainy przyjechało 9 litrów szamba i rozlewają to w naszych lasach.

Sprawdzajcie źródła a nie łykacie wszystko jak leci