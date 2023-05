No niestety. Z biologicznego punktu widzenia, gdy kobieta (selektor genetyczny) zdradza, to dobrze, bo szuka lepszych genów. Sama zdrada to tylko społeczny konstrukt

Tylko że ten lepszy genetycznie samiec potem nie chce utrzymywać potomstwa, więc selektor szuka uwagi u gorszego samca



Dlatego nie wolno wam, faceci, wchodzić w związek z samotną matką, bo według tej samej matki, jesteście gorsi genetycznie.

Jest jeden wyjątek: Gdy selektor będzie chciał potomstwa również z wami.