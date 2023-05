Pamiętam jak jakiś czas temu na wykopie użytkownicy tego portalu pisali, że PiS nie kupi nic z Korei bo jesteśmy na smyczy USA i przez pisiorów Korea straci zaufanie do Polski i będzie oszukana. Pamiętam też teksty o Abramsach, że są za ciężkie na nasze mosty i dużo palą, do tego PiS to idioci bo będziemy mieli 10 rodzajów czołgów.