Jesteśmy obywatelami drugiej kategorii we własnym kraju.

Nie dość, że (nie)rząd na każdym kroku nam to daje do zrozumienia, to jeszcze szara rzeczywistość potwierdza.



Widocznie nie zasługujemy na suwerenne państwo, własny kraj. Wybraliśmy antypolskie miernoty do zarządzania okradania nas i jeszcze dopuściliśmy do zwasalizowania przez Ukrainę.