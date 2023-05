Zamiast zabrać się za realne karanie osób, które pod wpływem robią burdy i demolują miasto to oczywiście lepiej znowu powiedzieć ludziom co, gdzie i kiedy mogą lub nie mogą kupić xD

Przecież wiadomo, że policja nadaje się najwyżej do wlepiania mandatów za brak maseczki w sklepach albo za przejście na czerwonym świetle na pustej drodze, jak by trzeba było podejść do sebków pod wpływem alkoholu to już za wysokie progi.