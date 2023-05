Ja wiem, że sarenki fajne, ale to szkodnik jak każdy inny, miałem ogródek, wszystko zeżarte, miałem drzewka owocowe, obżarte, kora obgryziona, drzewka uschły, ogrodzenie 150cm to dla nich nic, nawet 200cm ogarną.

Wierzba energetyczna obżarta, jest tego za dużo. Jedyny ratunek to chyba tylko elektropastuch.



Inna sprawa, jak ktoś nie potrafi upilnować psa, to nie powinien go mieć. Jak już musi puścić tego psa to kaganiec by się przydał.