Trochę to jest słabe, bo sam znam Rosjan którzy wyjechali z kraju dawno temu uznając że tam nie da się żyć. Legalnie pracują, są przeciwni Putinowi i wojnie, pomagali uchodźcom z Ukrainy... chcą mieć docelowo polskie obywatelstwo ale jednak trochę to trwa. Co oni zawinili?



Oczekujecie że wrócą do Rosji obalać Putina? Przecież to nierealne, misja samobójcza.