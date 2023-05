#!$%@? wszystkie fajnoonuce na portalu ale napisze -



Fala emigracji z Ukrainy to może być bardzo pozytywna rzecz dla rozwoju Polski, o ile zostaną ze swoimi dziećmi i będą pracować.



Biorąc pod uwagę fatalną sytuację demograficzną, brak perspektyw na jej poprawienie to zdecydowanie lepsze to niż inżynierowie z kręgów kulturowych oddalonych od godziny lotu samolotem.



Dodając do tego fakt, że oprócz Rumuni to już Ukraina staje sie potegą IT to tym lepiej Pokaż całość