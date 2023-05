W sumie to wszystko się zgadza. Otyłych w USA jest ponad 40% dorosłych - mowa tu o otyłości, nie nadwadze. To oznacza, że ludzie o prawidłowej wadze już są w mniejszości, niedługo otyłość będzie normą a dolna granica otyłości to dla mężczyzny 180 cm - 16 kg nadwagi, dla kobiety 160 cm - 13 kg. Po prostu bardziej opłaca się kierować produkty do grupy stanowiącej większość, poklepywać ich po plecach i udawać, Pokaż całość