No i gicior. Trzeba tylko pomyśleć o tym gdzie to bezpiecznie składować i będziemy mieli zapewnione zboże i rzepak na ciężkie czasy.

My będziemy sobie nasze zdrowe produkty wpierdzielać, a te niezdrowe będzie później przehandlowane do biednych krajów.

Zamiast się cieszyć to my płaczemy, że coś dostajemy za darmoszkę xD