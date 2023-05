Przecież dla takiego Zelenskiego wojna to idealny motyw do reelekcji.



Przed wojną nikt mu nie dawał szans, bo miał 12-13% poparcia.



Korupcji nie zlikwidował, Putler został lekarzem, który zniszczył jednym bombardowaniem covida i załatwił marnemu prezydentowi reelekcję, bo bez wojny to Volodymir wróciłby do bycia komikiem.