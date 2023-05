Zmień płeć, mówili, prawa człowieka mówili, jesteś pełnowartościową kobietą, nikt nie może cię oceniać, kobiety i mężczyźni są tacy sami

ALE JAK TRZEBA BĘDZIE GNIĆ W OKOPACH, TO MASZ GNIĆ!

Ktoś inny powie, ale przecież kobiety mają inne obowiązki ... muszą rodzić dzieci być żonami itp...

No właśnie nie, nie muszą, a małżeństwo to "patriarchat" wg komunolewicy.

Młode dziewczyny łykają to jak pelikany, a jak już nie są młode to jest za Pokaż całość