Ta seria była po prostu genialna. Gdyby nie to, że czasami przesadzano z ilością nawiązań do genitaliów czy odcinki z bekaniem (tego nawet sami fani nie chcieli oglądać xD) to byłby to serial na poziomie South Parku itd.



Na pierwszy rzut oka wydaje się animacją robioną kompletnie dla beki, ale jak się czasami posłucha jak dobrze jest czasami dobrana muzyka, dźwięki, jak dobrze są użyte nawiązania do rzeczywistości, jak całkiem ciekawa jest Pokaż całość