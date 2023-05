Moja ciotka dostała właśnie takiego smsa i się początkowo nabrała bo odesłała im SMSa z wierszem na konkurs.

A jak dostała zwrotną wiadomość, że wygrała i musi kliknąć w link to zaświeciła jej się czerwona lampka.

Zadzwoniła do ZOO i jej powiedzieli, że mają plagę telefonów z pytanami i to scam.