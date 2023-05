Nie żeby Prigożyn mówił prawdę. Facet to aktor, który próbuje wykorzystać każdą sytuację na swoją korzyść, taki to by zdołał przekonać Hitlera w maju 45 żeby nie strzelał sobie w łeb bo on jest w stanie zatrzymać oblężenie Berlina xd. Nawet jak dostaje srogi łomot to on oczywiście nigdy nie jest winny tylko Ministerstwo Obrony, które nie dostarcza amunicji, podległe mu oddziały które uciekły odsłaniając flanki jego ludzi (jak Rumuni pod Stalingradem, Pokaż całość