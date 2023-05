Rosyjska brygada uciekła

Przecież on tę "ucieczkę" 10 maja zapowiedział 5 dni temu. xD (Nie dostał amunicji od Putina więc przekazuje walki w ręce regularnych oddziałów).Zdobyli Bachmut (w zasadzie go rozpłaszczyli) i poszli zdobywać co tam zostało do zdobycia.