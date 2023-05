Niemcy chcą kontroli na granicy z Polską przez imigrantów. Ale jak to?

PiS jedyna partia patrząca zdroworozsądkowo na te dwa ważne problemy.



PO z Lewicą chcieliby wpuszczać wszystkich bez weryfikacji, Sikorski wyśmiewający Kaczyńskiego gdy ten ostrzegał przed ryskimi. Tusk dziękujący za wyzwolenie Polski. Lewica tuż przed wojną nawoływała ograniczyć budżet na obronność.

Natomiast jeśli chodzi o Konfę, ich kontakty z ruskimi są dla mnie podejrzane.



Ok płatne trolle a teraz możecie robić to za co wam płacą, czyli zminusować ten komentarz ;)