ciekawe ile jest ukrów z podrobionymi paszportami, magisterkami, prawem jazdy itd, bo tam za dolary jak wiecie można kupić wszystko więc nie rozumiem dlaczego teraz miało by być inaczej. Banda wschodnich oszołomów, a ciekawe ile milicja podobnych lub gorszych problemów z ukrami - ukrywa, bo to co się przedostanie do mediów to się przedostanie, ale PIS nie bez przyczyny chciał ukrywać obywatelstwo przestępców etc.