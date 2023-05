Powinno byc tak: nagroda 10k za wskazanie sprawcy, nagroda potem doliczana do wyroku i zaraz by go ten ziomek, który z nim był, #!$%@?ł. A jak nie on, to jakaś baba, której się wygadał. Po drugie, sprawdzić jakie telefony się logowały w okolicy i które poruszały się razem. Sprawdzić którzy pacjenci pasują do profilu i złożyć im wizytę.