Gorąco pragnął bym by było to prawdą i ratowało życie ludziom. Kilka lat temu z powodu glejaka zmarła żona kolegi wspaniała młoda kobieta, koleżanka do dziś postał żal którego nic już nie ukoi-:(((( Ona nie dostała takiej szansy wyleczenia mam nadzieje ze dostaną ją inni.