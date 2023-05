Putin wysadzil bloki mieszkalne zabijajac ludzi, by rozpoczac wojne i wygrac wybory.

Dron atakujacy flage to smiech na sali, zwlaszcza ze ten dron to mial chyba naparstek TNT, a nie ladunki wybuchowe.

No nic, trzeba miec nadzieje, ze prawdziwe drony zaczna im spadac na glowy podczas defilady za kilka dni, wszak beda to cele militarne ;)