Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że gdyby nie to całe woke i dorabianie propagandy i fałszywego obrazu do rzeczywistości, zwłaszcza historycznej, to każdy miałby gdzieś jakiego koloru skóry jest aktor. Pamiętam czasy, gdy oglądałem sobie filmy z Samuel L Jackson i nawet się nie zastanawiałem czy ktoś jest czarny, biały czy różowy. Po prostu oglądało się film. Dzisiaj w co drugim/trzecim filmie odgrywana przez nie biała postać jest jakieś #!$%@?, małe Pokaż całość