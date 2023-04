Atak Ukrainy na Moskwę? "NATO by nie zareagowało"

Czy Rosja bombarduje Kijów i inne miasta Ukrainy? Tak.



Czy są w stanie wojny z Ukrainą? Tak.



Więc nie powinni się dziwić jeżeli im bomby spadną na głowę. Tyle.



NATO nie zrobi nic bo NATO nie bierze bezpośredniego udziału w konflikcie. Max co NATO zrobi to dostarczy rakiety dalekiego zasięgu które mogą dolecieć do Moskwy by przypomnieć Rosjanom na co się piszą.