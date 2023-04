Zaraz jakiś chłopek roztropek przyjdzie i będzie pieprzył "a za peło to nie miałem co do gara włożyć, a tera to mam bo zarabiam". Bez jakiejkolwiek refleksji, że po prostu zwiększył się jego staż i doświadczenie w danej dziedzinie, a gdyby nie rząd PiS to zarabiałby znacznie więcej (albo raczej mógłby za te pieniądze kupić więcej).