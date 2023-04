Pod Bachmutem by się odnalazł akurat, nawet lepszą pukawkę by dostał.



Polska, jako sojusznik Ukrainy, powinna zabłąkanym rekrutom wykazującym wolę i chęć walki (np. poprzez agresję bądź proceder kryminalny) umożliwić szybki transfer do najbliższego Ukraińskiego WKU w ramach współpracy, i to z pisemną gwarancją mobilizacji.



Byłby to kolejny kamień milowy w polepszeniu stosunków dyplomatycznych oraz współpracy. Do tego realne wsparcie ukraińskiego wojska poprzez dostarczanie im nowej siły żywej.