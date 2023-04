Wyczyny mitycznego Seta były idealną inspiracją do nazwania nowego gatunku z rodzaju Euderus, niewielkiej grupy pasożytniczych os. Większość gatunków Euderus to parazytoidy ćmy i chrząszcza, ale osa odkryta na Florydzie (USA) jest co najmniej osobliwa. Jej żywiciel, sama jest pasożytniczą osą...