Homosie to największe narcyzy. To jest kolejne potwierdzenie. Co kogo obchodzi że są homosiami, że musieli się tym pochwalić publicznie?



Fakty są takie, że homoseksualiście mają prawo do życia i szczęścia, ale inni ludzie mają prawo czuć obrzydzenie do ich seksualności. A homosie mają szczególne upodobanie do uzewnętrzniania się ze swoją seksualnością.



Jeszcze jest inna kwestia, że ci co najbardziej atakują homosi to kryptogeje którzy boją się zmierzyć ze swoją wewnętrzną naturą.